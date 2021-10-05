المركز الوطني لفن العرائس يفتح باب المشاركة امام المسرحيين لتقديم مشاريعهم العرائسية

Publié le Mardi 05 Octobre 2021 - 15:02قراءة: 0 د, 35 ث
اعلن المركز الوطني لفن العرائس في بلاغ اليوم الثلاثاء على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فتح باب المشاركة امام المسرحيين لتقديم مشاريعهم العرائسية لانتقاء الافضل منها بهدف تشريكها في مختلف التظاهرات والمهرجانات التي ينظمها المركز على امتداد الموسم الثقافي 2021/2022.

ومن اهم المجالات المطلوبة للمشاريع المقترحة من قبل المسرحيين العروض العرائسية الموجهة للاطفال والعروض العرائسية الموجهة للكهول والعروض العرائسية التنشيطية خارج القاعات.

ويدعو المركز الوطني لفن العرائس في بلاغه المسرحيين الراغبين في المشاركة في عروضه ايداع ملف الترشح بمكتب الضبط التابع للمركز بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة متضمنا لمطلب المشاركة والملف الفني والتقني للعمل مع بعض الصور الفوتوغرافية وتسجيل سمعي بصري لكامل العرض المترشح الى جانب ملف صحفي يتضمن المتابعة الاعلامية والنقدية لاي عمل مقترح.

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