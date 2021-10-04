البطولة العربية لكرة السلة - الزهراء الرياضية تفوز على اليرموك الكويتي وتمر الى ربع النهائي

ضمن فريق الزهراء الرياضية تاهله للدور ربع النهائي للبطولة العربية للاندية لكرة السلة في نسختها 33 التي تحتضنها مدينة الاسكندرية المصرية الى غاية 9 اكتوبر الجاري بتغلبه على اليرموك الكويتي 95-65 في المباراة التي اقيمت مساء الاحد لحساب منافسات المجموعة الثانية.

وكانت الزهراء الرياضية فازت في مباراتيها الاوليين على اليوناني السوداني 112-36 ونادي الشارقة الاماراتي 88-81.

ولحساب المجموعة ذاتهت، تغلب الشارقة الاماراتي على اليوناني السوداني 95-46.



وتتصدر الزهراء الرياضية رفقة الوكرة القطري المجموعة الثانية ب6 نقاط من 3 مباريات وقد ضمن الفريقان تاهلهما الى ربع النهائي.



وياتي الشارقة الاماراتي واليرموك الكويتي في المركز الثالث ب4 نقاط من 3 مقابلات بينما يتذل اليوناني السوداني الترتيب ب4 نقاط لكنه اكمل لقاءاته ب4 هزائم.

وتختتم منافسات الدور الاول للمجموعة الثانية يوم الاثنين بمباراتي الاولى بين الزهراء الرياضية والوكرة القطري من اجل الصدارة والثانية بين الشارقة الاماراتي واليرموك الكويتي لفض الشراكة في المركز الثالث.



يذكر ان المجموعة الاولى تضم اندية الاتحاد الاسكندري والبليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي والمجموعة الثالثة فرق شعب حضرموت اليمني والفتح السعودي والاهلي المصري ووداد بوفاريك الجزائري. اما المجموعة الرابعة فتتالف من اندية بيروت اللبناني والكويت الرياضي والمنامة البحريني والغرافة القطري والبطائح الرياضي الاماراتي.



ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي الذي سيجرى يوم الاربعاء 6 اكتوبر فيما تدور مقابلاتا نصف النهائي يوم الجمعة 8 من نفس الشهر. وتحتضن قاعة برج العرب المباراة النهائية يوم السبت 9 اكتوبر.



