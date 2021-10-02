باجة: 4 معتمديات تخرج من تصنيف المعتمديات ذات الانذار المرتفع جدا  في علاقة بانتشار فيروس "كورونا"

وات - خرجت اربعة معتمديات بباجة من تصنيف المعتمديات ذات مستوى انذار مرتفع جدا فى نسبة الاصابة بفيروس "كورونا"، فى حين بقيت خمسة معتمديات بالجهة مصنفة ذات انذار مرتفع جدا، حسب تقرير للادارة الجهوية للصحة.



ويفيد ذات التقرير، الذي تحصلت عليه "وات"، بتواصل تصنيف ولاية باجة ككل منطقة حمراء بوجود 107 اصابات لكل مائة الف ساكن .

وقد خرجت معتمدية قبلاط من مستوى الانذار المرتفع جدا الى مستوى الانذار المتوسط بوجود 31 اصابة لكل مائة الف ساكن، فى حين خرجت معتمديات تستور ومجاز الباب وتبرسق من مستوى الانذار المرتفع جدا الى مستوى الانذار المرتفع، مع تواصل وجود 93 اصابة لكل مائة الف ساكن بتبرسق، و69 بتستور و58 بمجاز الباب لكل مائة الف ساكن.



وبقيت معتمديات باجة الشمالية وباجة الجنوبية وتيبار وعمدون ونفزة، مصنفة ذات مستوى انذار مرتفع جدا بوجود اصابات تتراوح بين 259 بعمدون لكل مائة الف ساكن و107 اصابات بباجة الشمالية والجنوبية لكل مائة الف ساكن.



وكانت كل معتمديات ولاية باجة قد صنفت ذات مستوى اصابة مرتفع جدا فى الثلث الاول من شهر جوان 2021، كما وصل عدد الاصابات لكل مائة الف ساكن الى قرابة الف اصابة خلال شهر جويلية واوت المنقضيين .



ويشير تصنيف مستوى الاصابة المرتفع جدا الى وجود اكثر من 100 اصابة بالفيروس لكل مائة الف ساكن، ومستوى الانذار المرتفع وجود بين 50 و100 حالة ايجابية لكل مائة الف ساكن، ومستوى انذار متوسط وجود اقل من 50 حالة لكل مائة الف ساكن.



