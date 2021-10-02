بطولة المانيا - ثنائية الياس السخيري تقود كولن للفوز على غرويتر فورت

Publié le Samedi 02 Octobre 2021 - 08:31قراءة: 0 د, 31 ث
فاز كولن على ضيفه غرويتر فورت 3-1 من بينها ثنائية للدولي التونسي الياس السخيري في المباراة التي اقيمت مساء الجمعة في افتتاح الجولة السابعة لبطولة المانيا لكرة القدم.
وبادر الضيوف بافتتاح التسجيل بواسطة ماركو ميرهوفر منذ الدقيقة السابعة قبل ان يقلب كولن المعطيات خلال الشوط الثاني بثلاثة اهداف تداول عليها سيباستيان أندرسون في الدقيقة 50 والياس السخيري في الدقيقتين 55 و90.

ورفع الباس السخيري رصيده الى ثلاثة اهداف في بطولة الموسم الحالي بعد هدفه في مرمى اينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة.
ورفع كولن رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس مؤقتا في حين تجمد رصيد غرويتر فورت عند نقطة واحدة في المركز الاخير.


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