صفاقس : رئيس بلدية صفاقس يدعو الى التعجيل بتوفير مكان للتجميع المؤقت للنفايات خارج مناطق العمران في انتظارتوسعة المصب المراقب في "القنة"

وات - دعا رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، الى ضرورة التعجيل بتوفير مكان للتجميع المؤقت للنفيات المنزلية والمشابهة خارج مناطق العمران، وذلك في انتظار موافقة اللجنة العليا للصفقات المزمع انعقادها يوم الاثنين القادم على اسناد صفقة توسعة مصبّ " القنّة " في معتمدية عقارب المتوقف عن الاستغلال لليوم الخامس على التوالي بسبب بلوغ الاحواض الحد الاقصى لاستيعاب النفايات المتاتية من مختلف معتمديات الجهة.



واوضح، رئيس بلدية صفاقس، في تصريح أدلى به، اليوم الجمعة لــ(وات) "انه منذ توقف استغلال المصبّ المراقب للنفايات المنزلية والمشابهة "القنة" في معتمدية عقارب يوم الاثنين الماضي، يوجد حوالي 1500 طن من النفايات المنزلية والمشابهة مكدسة بصفة عشوائية بشوارع وانهج مدينة صفاقس، جراء عجز البلدية عن رفعها ومعالجتها"، مشيرا الى ان هذه الكمية من النفايات المنزلية الملقاة وسط المدينة مرشحة للارتفاع خلال اليومين القادمين وهو ما ينذر بخطر بيئيا وصحيا على المتساكنين ويستوجب التدخل العاجل لاجتناب الكارثة البيئية"، وفق تقديره.



من جهته، اكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بصفاقس، خالد الطرابلسي، على انه من المنتظر ايجاد حل مؤقت لازمة النفايات المنزلية والمشابهة بجهة صفاقس القائمة منذ الاثنين الماضي بسبب توقف استغلال مصب "القنّة" في عقارب، بعد بلوغ الاحواض الحد الاقصى لاستيعاب النفيات المتاتية من مختلف معتمديات الجهة ، وذلك عبر اعادة استعمال احدى الخانات بمصب "القنّة" بعد القيام ببعض اشغال التهيئة، من اجل استيعاب كمية اكبر من النفايات لفترة شهر او شهرين.



وذكر المصدر ذاته، انه سيتم خلال جلسة عمل من المنتظر انعقادها، يوم الاثنين القادم، مع اللجنة العليا للصفقات النظر في التعجيل في اسناد صفقة توسعة مصب "القنّة" التي تعود الى شهر افريل الماضي، من اجل عودة استغلال المصب وذلك في انتظار وجود حل دائم للازمة المتمثل في الانطلاق الفوري في انجاز حوض إضافي بهذا المصب والاسراع بإتمام الدراسات لإحداث المركز الجديد لمعالجة وتثمين النفايات قبل الموعد المتفق عليه لاغلاق المصب نهائيا يوم 31 ديسمبر 2021 .



