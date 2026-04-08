Babnet   Latest update 18:31 Tunis

بحث سبل نفاذ المنتوجات التونسية إلى السوق المنغولية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d680a71cc9f5.82337007_ehpkfloqminjg.jpg>
Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 17:20
      
بحث سفير تونس لدى بكين عادل العربي، خلال لقاءات ثنائية عقدها في إطار زيارة عمل أداها إلى منغوليا من 1 إلى 5 أفريل الجاري لتقديم أوراق اعتماده، إمكانيات نفاذ المنتوجات التونسية إلى السوق المنغولية، سيما زيت الزيتون والتمور ومنتجات النسيج.

كما تطرق ، في لقاءات ثنائيّة مع نائب وزيرة الخارجية المنغولية "أمارتايفشين غومبوسورين" والمدير العامّ للتعاون مع دول أمريكا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا بوزارة الخارجيّة المنغوليّة "أمغالان أناند"، واقع وآفاق التعاون الثنائيّ بين البلدين وسبل تعزيزه، خاصّة في المجالات الاقتصاديّة والتجارية والثقافية والسياحيّة، وفق ما ورد في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.


وتبادل الطرفان كذلك، وجهات النظر بشأن تعزيز التنسيق وتبادل الدعم للترشحات لدى الهيئات الأممية، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الدولية التي تعتزم منغوليا تنظيمها، لا سيّما مؤتمر "كوب 17" (COP 17) حول البيئة والتغيرات المناخية، المزمع انعقاده أواخر شهر أوت 2026.


يشار الى أن سفير الجمهورية التونسية بالصين عادل العربي، كان سلم يوم 4 أفريل الجاري، لرئيس منغوليا "أوخناجين خورلسوخ"، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى منغوليا مع الإقامة ببكين، خلال موكب رسمي أنتظم بقصر الدولة بالعاصمة المنغولية "أولان-باتور"
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327094

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet27°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-11
26°-12
28°-14
29°-15
23°-16
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>