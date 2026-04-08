بحث سبل نفاذ المنتوجات التونسية إلى السوق المنغولية

بحث سفير تونس لدى بكين عادل العربي، خلال لقاءات ثنائية عقدها في إطار زيارة عمل أداها إلى منغوليا من 1 إلى 5 أفريل الجاري لتقديم أوراق اعتماده، إمكانيات نفاذ المنتوجات التونسية إلى السوق المنغولية، سيما زيت الزيتون والتمور ومنتجات النسيج.كما تطرق ، في لقاءات ثنائيّة مع نائب وزيرة الخارجية المنغولية "أمارتايفشين غومبوسورين" والمدير العامّ للتعاون مع دول أمريكا والشرق الأوسط وأوقيانوسيا بوزارة الخارجيّة المنغوليّة "أمغالان أناند"، واقع وآفاق التعاون الثنائيّ بين البلدين وسبل تعزيزه، خاصّة في المجالات الاقتصاديّة والتجارية والثقافية والسياحيّة، وفق ما ورد في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.وتبادل الطرفان كذلك، وجهات النظر بشأن تعزيز التنسيق وتبادل الدعم للترشحات لدى الهيئات الأممية، إلى جانب المشاركة في الفعاليات الدولية التي تعتزم منغوليا تنظيمها، لا سيّما مؤتمر "كوب 17" (COP 17) حول البيئة والتغيرات المناخية، المزمع انعقاده أواخر شهر أوت 2026.يشار الى أن سفير الجمهورية التونسية بالصين عادل العربي، كان سلم يوم 4 أفريل الجاري، لرئيس منغوليا "أوخناجين خورلسوخ"، أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى منغوليا مع الإقامة ببكين، خلال موكب رسمي أنتظم بقصر الدولة بالعاصمة المنغولية "أولان-باتور"