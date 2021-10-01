وزارة المرأة تؤكد في الاحتفال باليوم العالمي للمسنين حرصها على تكريس الآليات الكفيلة بتأمين ظروف العيش اللائق لهذه الفئة

أكدت وزارة المرأة والأسرة وكبار السن اليوم الجمعة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الموافق ل1 أكتوبر من كل سنة تحت شعار " شيخوخة آمنة زمن الكورونا وما بعدها" حرصها على تكريس الآليات العملياتية الكفيلة بتأمين ظروف العيش اللائق لفئة المسنين وصون كرامتهم وتثمين مكانتهم داخل الأسرة والمجتمع



وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة العمل ضمن مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء من مختلف الهياكل الحكومية وغير الحكومية ومكونات المجتمع المدني ذات العلاقة لتأمين خدمات مستدامة في مجال الإحاطة والرعاية تضمن للمسنين العيش اللائق وتحفظ كرامتهم وتمكنهم من قضاء شيخوخة نشيطة وآمنة في كنف بيئة صديقة ودامجة لهم.



ولفتت الوزارة الى أنها بصدد مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بكبار السن، من خلال تحيين النسخة المنجزة من مشروع مجلة حقوق كبار السن والانتهاء من صياغتها، والعمل على معالجة الهشاشة التنظيمية للمنظومة المؤسساتية في مجال رعاية كبارالسن الى جانب إعداد المسودة الأولية لكراس شروط إحداث وتسيير النوادي النهارية لكبار السن و إعداد كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات صحية متخصصة لكبار السن فضلا عن الشروع في مراجعة كراس شروط إحداث وتسيير مؤسسات رعاية كبار السن



وذكرت الوزارة في جانب وقاية كبار السن من خطر العدوى بفيروس كوفيد-19 ومرافقتهم لمجابهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة بمواصلة تنفيذها الاستراتيجية الوقائية والحمائية التي انطلقت منذ شهر مارس الماضي من خلال اعتماد جملة من التدابير والإجراءات الوقائية والحمائية المتكاملة للتوقي من انتشار الفيروس بمؤسسات رعاية كبار السن و تنظيم حملة وطنية لتلقيح كبار السن ضد كورونا.



