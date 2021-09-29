حزب الأمل: "تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة يعزز المسيرة التحررية للمرأة التونسية غير أنه لم يكن موضوع تشاور مع المكونات السياسية والمدنية"

قال حزب الأمل في بيان له اليوم الأربعاء، إنّ تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة، "لم يكن موضوع تشاور مع المكونات السياسية والمدنية، في ظرف تعرف فيه تونس أزمة للشرعية الدستورية وتوقفا لعمل مؤسسات الدولة"، منبّها إلى أنه "لا يحق لرئيس الدولة، دستوريا، أن يعزل رئيس الوزراء وأن يعين خلفا له" كما أن الأمر عدد 117 الذي منح بموجبه الرئيس قيس سعيّد لنفسه مثل هذه السلطات، "باطل قانونا وما ينبني على الباطل فهو باطل".



ولئن ثمّن تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة واعتبره أمرا "يعزز المسيرة التحررية للمرأة التونسية"، فإن حزب الأمل أكد على أن هذا الاختيار "يجب ألاّ يحجب مقياسي الكفاءة والمقدرة القيادية اللذين يتقدمان كل المقاييس الأخرى في الميدان السياسي".



واعتبر الحزب أنّ "انفراد الرئيس سعيّد بسلطة القرار، خارج الشرعية الدستورية، لن يزيد الأزمة السياسية إلا تعمقا وتعقيدا"، داعيا إياه إلى "التراجع عن النهج الذي يتبعه والذي قد يتسبّب في "اشتداد عزلته الدّاخلية والدولية"، حسب نص البيان. كما حثّه على "استشارة القوى المدنية والسياسية حول الشخصية الأقدر لقيادة حكومة إنقاذ والتشاور حول الإصلاحات الدستورية والقانونية التي تتطلبها المرحلة الراهنة في إطار الشرعية الدستورية".



وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كلّف اليوم الأربعاء، نجلاء بودن حرم رمضان، بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، وذلك عملا بأحكام الأمر الرئاسي عـدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بتدابير استثنائية.





