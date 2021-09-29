النسخة 33 للبطولة العربية لكرة السلة للرجال - فوز عريض للزهراء الرياضية على اليوناني السوداني 112-36

فاز فريق الزهراء الرياضية اليوم في مدينة الإسكندرية على فريق اليوناني السوداني 112-36 في مباراته الاولى ضمن البطولة العربية لكرة السلة في نسختها 33 التي تحتضنها مدينة الاسكندرية المصرية من 29 سبتمبر الى 9 اكتوبر القادم .

ويجري فريق الزهراء يوم الجمعة المقبل مباراته الثانية المقبلة ضمن البطولة مع الشارقة الاماراتي .

ويخوض الفريق البطولة ضمن المجموعة الثانية مع اندية الشارقة الاماراتي واليرموك الكويتي واليوناني السوداني والوكرة القطري.



وفي ما يلي برنامج بقية مباريات الزهراء الرياضية .

الاربعاء 29 سبتمبر 2021

الزهراء الرياضية-اليوناني السوداني 112-36

الجمعة 1 كتوبر2021 - س 17

الزهراء الرياضية-الشارقة الاماراتي

الاحد 3 اكتوبر 2021 - س 18

الزهراء الرياضية -اليرموك الرياضي

الاثنين 4 اكتوبر 2021 -س 12

الزهراء الرياضية-الوكرة القطري



ويذكر ان المجموعة الاولى ضمت اندية الاتحاد الاسكندري والبليدة الجزائري والميناء اليمني واتحاد الفتح المغربي فيما تكونت المجموعة الثالثة من فرق شعب حضرموت اليمني والفتح السعودي والاهلي المصري ووداد بوفاريك الجزائري.

اما المجموعة الرابعة فقد تالفت من اندية بيروت اللبناني والكويت الرياضي والمنامة البحريني والغرافة القطري والبطائح الرياضي الاماراتي.



ويتاهل صاحبا المركز والاول عن كل مجموعة يتاهلان الى الدور ربع النهائي الذي سيجرى يوم الاربعاء 6 اكتوبر 2021 فيما تدور مقابلاتا نصف النهائي يوم الجمعة 8 اكتوبر المقبل .

وتحتضن قاعة برج العرب المباراة النهائية يوم السبت 9 اكتوبر 2021

ر/ زهو







