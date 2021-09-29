كورونا: قرابة ال 4 ملايين استكملوا تلقي التطعيم

أفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن عدد المواطنين الذين استكملوا تلقيحهم ضد فيروس كورونا قد قارب عتبة 4 ملايين شخص، ليبلغ عددهم امس الثلاثاء، 3806263 شخصا، منهم 2993749 تلقوا جرتين و 344196 تلقوا لقاحا مكونا من جرعة واحدة، و 468318 تلقوا جرعة واحدة بعد إصابتهم سابقا بفيروس كورونا.وأوضحت الوزارة، في البلاغ التحييني اليومي للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، ان 38461 شخص تم تطحيمهم أمس الثلاثاء،12179 منهم تلقوا الجرعة الاولى، و2569 تلقوا الجرعة الثانية.وكشفت ذات الاحصائيات ان نحو نصف المدعوين لتلقي التلقيح قد تخلفوا عن الحضور الى مراكز التلقيح.وبينت الوزارة ان العدد الاجمالي للجرعات الموزعة، قد بلغ 8027352 وذلك إلى حدود يوم 28 سبتمبر الجاري، مشيرة الى ان حوالي 5033603 اشخاص قد تلقوا على الأقل جرعة واحدة من بينهم 2993749 تلقوا جرعتين من التلقيح ضد كوفيد 19.وجددت وزارة الصحة دعوتها إلى كافة المواطنات والمواطنين الراغبين في تلقي التلاقيح المضادة لفيروس كورونا الى التسجيل على منظومة ايفاكس، مشيرة إلى أن المسجلين حاليا بلغ عددهم 6316884 شخصا.