الاتحاد المنستيري يعزز صفوفه بالجزائري توفيق العدادي

اعلن الاتحاد المنستيري يوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن انتدابه متوسط الميدان الجزائري توفيق العدادي.

واضاف المصدر ذاته ان توفيق العدادي سبق له اللعب في عديد الأندية الجزائرية منها شبيبة القبائل ونصر حسين داي ومولدية الجزائر. كما لعب 19 مقابلة في كاس رابطة الأبطال الإفريقية وتقمص زي المنتخب الجزائري للمحليين.

وياتي التعاقد مع توفيق العدادي لتعويض مغادرة صانع الالعاب الياس الجلاصي الذي انتقل الى النادي المصري البورسعيدي.



وسبق للاتحاد المنستيري ان تعاقد خلال الميركاتو الحالي مع المدافعين مراد الربعي وعمر بوراوي والإيفواري عصمان واتارا ولاعبي الوسط اسامة الدراجي وحمزة الجلاصي وماهر بالصغير والمهاجم الجزائري عبد الحكيم أمقران وذلك في اطار استعداداته للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 16 اكتوبر القادم.

وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد المنستيري سيخوض بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم لموسم 2021-2022 تحت قيادة المدرب مراد العقبي.

وسيكون الاتحاد المنستيري على موعد يوم السبت المقبل مع لقاء كاس السوبر للموسم الرياضي 2019-2020 في مواجهة الترجي الرياضي على ملعب رادس بداية من الساعة الخامسة والنصف مساء.







