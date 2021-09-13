صفاقس: الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات" يعود للانعقاد في دورة جديدة من 6 إلى 9 أكتوبر ومشاركة دولية واسعة مرتقبة

يعود الصالون المتوسطي للبناء "ميديبات" الذي تنظمه فرقة التجارة والصناعة لصفاقس للانعقاد من جديد ضمن دورته ال16 من 6 إلى 9 أكتوبر 2021، وذلك بعد تأجيل ب07 أشهر لهذه التظاهرة الاقتصادية الكبرى التي تقام مرة كل سنتين، جراء الظروف الاستثنائية لانتشار وباء "كورونا".



وأكدت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس في بلاغ صحفي أصدرته اليوم الاثنين أن الدورة الجديدة التي تتزامن مع احتفالها بثلاثينية الصالون ستعرف "مشاركة دولية واسعة وحضور وفود وزارية عالية المستوى من إفريقيا"، ودخل الإعداد للموعد سرعته القصوى "وهو يشارف الآن على النهاية حيث تعكف الغرفة على توفير ظروف النجاح المعهودة مع الحرص الشديد على التعامل مع مقتضيات الوضع الصحي باتخاذ الإجراءات المستوجبة"، وفق البلاغ .



وتفيد البيانات المضمنة في البلاغ الصحفي أن معدل الحجوزات قبل شهر من انعقاد الصالون بلغ نسبة 90 بالمائة من مساحة العرض المتاحة، "ما يعكس اهتمام العارضين التونسيين والأجانب بالصالون ومكانته البارزة في أجندا الصالونات المتخصصة في مجال البناء على الصعيد الدولي" بحسب ما ورد بالبلاغ.



وتضم المشاركة الأجنبية الواسعة المرتقبة ثلة من الوزراء وسامي الشخصيات، لما لا يقل عن 20 دولة منها العربية (ليبيا والجزائر والسودان) والإفريقية(الكامرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، الغابون، نيجيريا، كينيا، السينغال، بوركينافاسو، الكوت ديفوار، الطوغو والكونغو برازافيل) إضافة الى فرنسا وألمانيا وجمهورية التشيك وروسيا وأوكرانيا وفنزويلا واندونيسيا.



وسيشتمل برنامج "ميديبات" لهذه السنة، على غرار الدورات السابقة، على العديد من التظاهرات الموازية للعرض والمتمثلة أساسا في المنتدى الاقتصادي، الذي تقدم فيه المشاريع الكبرى القابلة للإنجاز في مجالات الأشغال العامة والبنى التحتية في عدد من الدول المشاركة، والمنتدى العلمي الذي يهتم بقضايا البناء والإعمار، ومنتدى ريادة الأعمال.



وتتميز الدورة 16 باحتفالية رسمية بمناسبة مرور 30 سنة على نشأة "ميديبات" وسيكون الكامرون وليبيا ضيفي شرف للصالون.



كما ستعرف هذه الدورة، تخصيص يوم لليبيا، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي المشترك الذي رسمته غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مع هذا البلد الشقيق، والهادف إلى إعادة إحياء وتمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الآفاق أمام الخبرات التونسية وأصحاب الأعمال والمستثمرين التونسيين للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا.



وتزامنا مع الدورة 16 للصالون، أطلقت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس تطبيقة إلكترونية جديدة يقع تحميلها على الهاتف الجوال وتستخدم لمتابعة كل المستجدات المتعلقة بأنشطة الغرفة، فضلا عن استخدامها في مواكبة صالون "ميديبات" وتسجيل المشاركة والحصول على شارة الدخول.



