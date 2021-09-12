متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 12 سبتمبر ...

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الكاف: تسجيل حالتي وفاة و 39 إصابة جديده بفيروس كورونا



الكاف 12 سبتمبر - وات - أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة و 39 إصابة جديدة مؤكدة بالعدوى بالفيروس وذلك بعد صدور نتائج 133 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 10سبتمبر



ويبيّن التّحيين اليومي الجديد لتطور الوضع الوبائي بالجهة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد بالبلاد، الى ارتفاع إجمالي الوفايات المسجلة إلى 658 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19096 حالة تعافى منها أكثر من 18533 مصابا، أي بنسبة شفاء تناهز 97 بالمائة.



كما أبرز التحيين اليومي الجديد تواصل انخفاض عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات، إذ بلغ عددهم اليوم 52 منهم 13 في أقسام الانعاش والعلاج المكثف وذلك بالتوازي مع تراجع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذين بلغ عددهم اليوم 563 حالة وهي أدنى حصيلة تسجل بالجهة خلال فترة عشرة ايام.



ونجحت الفرق الصحية، التي تم تجنيدها، أمس السبت، لإنجاح اليوم الوطني الخامس للتلقيح، في تأمين ما يقارب 11 ألف عملية تلقيح، بما يبرز المجهود الكبير الذي قدمته هذه الفرق الصحية في تطعيم اعداد كبيرة من المواطنين من مختلف الفئات العمرية وفق تصريح رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني







المنستير: 40 فاصل 66 في المائة نسبة الملقحين بالجرعة الأولى من سكان الجهة



سجلت الدائرة الصحية بالمنستير في الفترة الممتدة من 13 مارس 2021 الى11 سبتمبر الجاري، تلقيح مجموع 244 ألفا و507 أشخاص ضدّ فيروس "كورونا" من مجموع سكان الولاية، أي بنسبة 40 فاصل 66 في المائة، وفق ما أعلنت عنه، اليوم الأحد، الإدارة الجهوية للصحة.

وبلغ العدد الجملي للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح، 125 ألفا و353 شخصا، أي بنسبة 20 فاصل 84 في المائة من مجموع سكان الجهة.

وسجلت الجهة الصحية بالمنستير، أمس السبت، خلال اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف ضدّ "كوفيد19"، تلقيح مجموع 23 ألفا و575 شخصا، من بينهم 21 ألفا و426 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.









نابل: 43948 شخصا تلقوا جرعات التلقيح خلال اليوم الخامس للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا



بلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا جرعات التّلقيح ضدّ فيروس كورونا، أمس السبت، خلال اليوم المفتوح الخامس للتّلقيح المكثف بولاية نابل، 43948 شخصا من مختلف الفئات العمرية المعنية بالتلقيح، وفق ما ذكرته المديرة الجهوية للصحة رجاء محفوظ مشيرقي في تصريح لـ"وات".



وأوضحت مشيرقي، الأحد، أنّ 35191 من بين الأشخاص الملقحين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، أي بنسبة 86 بالمائة من الذين تلقوا الجرعة الأولى من تلقيح "موديرنا" يوم 15 أوت الجاري، مشيرة إلى أنّ 5030 شخصا من الفئة العمرية 40 سنة فما فوق تلقوا، امس السّبت، الجرعة الثّانية من تلقيح "أسترازينيكا".



وبيّنت أنّ عدد الأشخاص الذّين أقبلوا على تلقي الجرعة الأولى من تلقيح "أسترازينيكا" بصفة تلقائية والذين يفوق أعمارهم 40 سنة بلغ 2550 شخصا.



وأبرزت أنّ الإدارة الجهوية للصحة بنابل انطلقت، منذ بداية الأسبوع، في القيام بحملات تلقيح ب70 مركزا للصحة الأساسية موزعين على كافة المعتمديات بهدف تقريب الخدمات من المواطنين وحثهم على الإقبال على التلقيح.



وأشارت مشريقي، في السياق ذاته، إلى تراجع عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا بولاية نابل حيث لم تتجاوز نسبة التحاليل الإيجابية خلال الأيام الأخيرة 10 بالمائة.



وقد سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بنابل بتاريخ أمس السبت 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك على إثر القيام ب634 تحليلا مخبريا بالمخابر العامة والخاصة والعيادات ليصل مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة الى 48739 حالة.



وقدرت نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين ب32 بالمائة بالقطاع العام و9 بالمائة بالقطاع الخاص في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 70 بالمائة مقابل 20 بالمائة بالقطاع الخاص.



وتبين الإحصائيات ذاتها، إلى أنّ عدد الوفيات المبلّغ عنها منذ بداية الجائحة بولاية نابل بلغ 1382 حالة وفاة.







مدنين: ارتفاع عدد جرعات اللقاح المقدمة ضد فيروس "كورونا" الى اكثر من 229 ألف جرعة



ارتفع بولاية مدنين عدد الجرعات المقدمة ضد فيروس "كورونا" الى 229 ألفا و147 جرعة، منذ انطلاق حملة التلقيح في شهر مارس الفارط، بعد تقديم 14462 جرعة في اليوم الوطني الخامس للتلقيح المكثف، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين، زيد العنز.

واضاف الدكتور زيد، في تصريح أفاد به (وات)، ان عدد الجرعات سيشهد تطورا، سواء من خلال ايام التلقيح العادية بمختلف المراكز القارة بالجهة، او عبر الايام المفتوحة التي تنتظم بالجهة على غرار بقية الولايات، ومنها ايام مفتوحة تتواصل الى يوم غد مستهدفة الفئة العمرية من 15 الى 39 سنة، ويوم مفتوح يتزامن مع العودة المدرسية سينتظم بالمؤسسات التربوية التي خصصت في ايام التلقيح المكثف، على ان تشمل اطارات واعوان وزارة التربية المتخلفين عن التلقيح في مناسبات سابقة.

كما ستنتظم حملات التلقيح القطاعية، ومنها حملة تلقيح مهنيي القطاع السياحي لاستكمال جرعاتهم يومي 14 و15 سبتمبر.

يذكر ان اليوم الخامس للتلقيح المكثف، شهد نسبة اقبال للفئة العمرية بين 18 و39 سنة من الذين اتموا جرعاتهم تقدر ب80 بالمائة، فيما بلغت نسبة اقبال الفئة بين 15 و17 سنة، 246 بالمائة، ليقبل من الفئة الاكثر من 40 سنة، 1322 شخصا تلقوا الجرعة الثانية، و925 شخصا تلقوا الجرعة الاولى.









مدنين: تسجيل 5 وفيات و47 إصابة محلية جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الماضية، 5 وفيات بسبب فيروس "كورونا"، ليرتفع العدد الجملي للوفيات بهذا الفيروس الى 1092 وفاة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة، زيد العنز.

وبين الدكتور زيد، في تصريح ل(وات)، اليوم الأحد، أن حالات الوفاة تعلقت بشخصين في ال50 سنة من عمرهما، فيما تعلقت باقي الحالات بأشخاص تجاوزت اعمارهم ال65 سنة.

ولاحظ ذات المصدر، تراجع الاصابات المسجلة بفيروس "كورونا"، حيث تم رصد 47 اصابة محلية من جملة 648 عينة وردت اغلبها من المخابر الخاصة، لتتقلص لليوم الثاني نسبة الحدوث الى 7 فاصل 3 بالمائة.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، الى 15 بحومة السوق، و12 بجرجيس، و9 اصابات بمدنين الشمالية، و6 بمدنين الجنوبية، و3 ببن قردان، واصابة واحدة بكل من اجيم وبني خداش، دون ان تسجل ميدون وسيدي مخلوف اية اصابات، ليبلغ بذلك اجمالي الاصابات 31835 اصابة.

وارتفعت حالات الشفاء الى 29843 حالة، برصد 137 حالة شفاء جديدة، منها 27 بمدنين الشمالية، و23 ببني خداش، و20 بجرجيس، و15 حالة شفاء بكل من بن قردان وحومة السوق، و14 بميدون، و11 بسيدي مخلوف، و7 حالات شفاء بمدنين الجنوبية، و5 باجيم.

وتتواصل الوضعية مريحة بالمؤسسات الصحية، بتراجع الحالات الاستشفائية سواء في اسرة الاكسيجين او الانعاش بالمستشفيات العمومية والخاصة بنسبة اشغال اقصاها 84 بالمائة في اقسام الانعاش بالمستشفيات، وادناها 31 بالمائة في اسرة الاكسيجين بالمصحات الخاصة.





