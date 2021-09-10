اريانة : حجز  3250 لترا من المواد الأولية و907 قارورة معقم

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 19:16قراءة: 0 د, 26 ث
وات - تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة باريانة بالاشتراك مع مصالح الشرطة العدلية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية والمصالح الصحية باريانة إثر مداهمة وحدة عشوائية لصناعة مواد التجميل باريانة العليا من حجز 3250 لترا من المواد الأولية معدة لصنع المطهرات ووسائل التعقيم ، كما تم حجز عدد 907 قارورة معقم اليدين ذات أحجام مختلفة وفق ما أفاد به /وات/ المدير الجهوي للتجارة ،فتحي خضاورية.
وأضاف ان المصالح المعنية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الوحدة والتحري في مصادر التزود بالمواد الأولية وفي جودة المنتوج النهائي المصنع.


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