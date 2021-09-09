الملعب التونسي يعلن رفع عقوبة منع الانتداب المسلطة عليه

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 15:29قراءة: 0 د, 45 ث
اعلن الملعب التونسي يوم الخميس انه تم رسميا رفع عقوبة منع الانتداب المسلطة عليه بعد استكمال اجراءات دفع الخطايا المتعلقة بالمهاجم السابق الكونغولي غي مبانزا والشركة المشرفة على عملية انتقال المدافع السابق للفريق جاسر الخميري الى نادي فانكوفر الكندي والمقدرة ب489 الف دينار.

وتسعى ادارة الملعب التونسي تحت اشراف الرئيس المنتخب حديثا نور الدين بن بريك الى تسوية الملفات العالقة لتاهيل اللاعبين المنتدبين خلال الميركاتو الصيفي وانجاح مسيرة الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد.

وكان الملعب التونسي تعاقد مع المدرب البلجيكي لوك ايماييل للاشراف على فريق اكابر كرة القدم. كما ضم المهاجم احمد العمري وحارس المرمى عاطف الدخيلي الى جانب تجديد عقد هيثم العيوني الى موفى جوان 2022 مع ابرام عقود احتراف تراوحت مدتها بين 3 و5 مواسم مع اربعة عناصر من شبان الفريق وهم حمد الصادق قديدة وجاسم نصراوي وياسين بن خالد وحازم خميري.
يذكر ان الملعب التونسي نزل في اعقاب الموسم الماضي الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.



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