توزر: السيطرة على أسعار المواد الغذائية أبرز نقاط اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وانتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار

وات - مثّل موضوع السيطرة على ارتفاع المواد الاستهلاكية، وخصوصا المواد الغذائية في الفترة الحالية، أبرز نقاط اهتمام اجتماع اللجنة الجهوية بتوزر لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية المنعقد، اليوم الخميس.

وقد تقرّر، خلال هذا الاجتماع، وفق ما أفاد به (وات)، والي الجهة رئيس اللجنة الجهوية، محمد أيمن البجاوي، القيام بالمتابعة اليومية للأسعار بالنسبة للمواد الغذائية، ومتابعة خروجها من سوق الجملة الى غاية تجار التفصيل، للسيطرة على الأسعار بعد تسجيل ارتفاع في أسعار البعض منها، علاوة على نقص في التزود ببعض المواد الأخرى.

ولاحظ، أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بالجهة، يعود بالأساس الى عملية التزود، باعتبار أنها ليست منطقة انتاج، مؤكدا أنه تم ضبط برنامج عمل للتصدي للاحتكار في جميع المواد الاستهلاكية من بينها المواد العلفية.

وأشار، فيما يتعلق بموسم التمور، أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل قرارات التشجيع على الخزن، وتوفير جميع الوسائل اللوجستية لمراقبة المخازن ومسحها بشكل كامل.

من جهته، لفت المدير الجهوي للتجارة، رضا بوراوي، الى وجود إشكاليات في التزود ببعض المواد، من أهمها الزيت المدعم، ملاحظا، في هذا السياق، وجود بوادر انفراج الأزمة بدعم السوق المحلية بكميات من الزيت في الأيام القليلة القادمة.

وأكد، أن الإدارة الجهوية للتجارة وبمعية كافة الأطراف المتدخلة، ضبطت برنامجا لمراقبة مسالك التوزيع بالتركيز على المخازن، فيما رفعت فرق المراقبة الاقتصادية ضمن عمل مشارك مع أجهزة الامن والديوانة والإدارة الجهوية للصحة خلال الأشهر الـ3 الماضية، 154 مخالفة اقتصادية في مختلف المواد الاستهلاكية، تعلقت بالأساس بعدم اشهار الأسعار وغياب الفوترة.



