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الملعب التونسي يعزز صفوفه بالمهاجم احمد العمري

Publié le Mardi 07 Septembre 2021 - 15:22قراءة: 0 د, 29 ث
اعلن الملعب التونسي يوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم احمد العمري لمدة ثلاثة مواسم.
وسبق لاحمد العمري ان تقمص الوان شبيبة القيروان وامل حمام سوسة واولمبيك الزاوية الليبي.

وتعاقد الملعب التونسي مع المدرب البلجيكي لوك ايماييل الى جانب انتداب حارس مرمى النادي الافريقي عاطف الدخيلي وتجديد عقد هيثم العيوني الى موفى جوان 2022 . كما ابرمت الهيئة المديرة عقود احتراف تراوحت مدتها بين 3 و5 مواسم مع اربعة لاعبين من شبان الفريق وهم حمد الصادق قديدة وجاسم نصراوي وياسين بن خالد وحازم خميري.

وكان الملعب التونسي نزل في اعقاب الموسم الماضي الى بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.




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