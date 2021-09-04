Babnet Babnet  Abdelhalim - زي الهواء  

غدا الاحد 5 سبتمبر الدخول مجاني لجميع المتاحف والمعالم التاريخية

Publié le Samedi 04 Septembre 2021 - 11:46قراءة: 0 د, 24 ث
اعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة في جميع أنحاء البلاد سيكون بصفة مجانية غدا الأحد 5 سبتمبر.

ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.

وتذكر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني للمتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة في تونس متاح أول كل أحد من كل شهر، يوم 18 أفريل من كل عام وهو الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، يوم 18 ماي : الموافق لليوم العالمي للمتاحف.






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 231834



En continu

Toutes les news

السبت 04 سبتمبر 2021 | 26 محرم 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:14 18:45 15:56 12:25 05:53 04:23
Babnet
31°
Babnet31°Babnet% 55:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
2.57 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2631°-2429°-2329°-2330°-23
  • Avoirs en devises
    20137,9

  • (3 sept)
  • Jours d'importation
    126
  •              1 € = 3,30230 DT        1$ =2,78867 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 sept)   1565,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة