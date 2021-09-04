غدا الاحد 5 سبتمبر الدخول مجاني لجميع المتاحف والمعالم التاريخية

اعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول لجميع المتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة في جميع أنحاء البلاد سيكون بصفة مجانية غدا الأحد 5 سبتمبر.



ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.



وتذكر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول المجاني للمتاحف والمواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة في تونس متاح أول كل أحد من كل شهر، يوم 18 أفريل من كل عام وهو الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، يوم 18 ماي : الموافق لليوم العالمي للمتاحف.













