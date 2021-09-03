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المنستير: حجز 1140 طنا من البطاطا في 3 مخازن تبريد بسبب الاحتكار والمضاربة

Publié le Vendredi 03 Septembre 2021 - 19:53قراءة: 0 د, 26 ث
وات - حجزت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالمنستير، خلال مداهمتها لثلاثة مخازن تبريد للخضر والغلال بالجهة، مجموع 1140 طنا من البطاطا، و92 طنا من البصل، و10 أطنان من التفاح، وذلك في الأيام الثلاثة الفارطة، وفق ما أفادبه "وات"، اليوم الجمعة، كاتب عام نقابة السلك المدني بالمنستير، توفيق الشاهر.

وحجزت الوحدات الأمنية خلال ذات الفترة بمحل تجاري بالجهة 2587 علبة سجائر، بسبب ممارسة نشاط الاتجار في مادة الاختصاص "التبغ" بدون رخصة.

وأوضح ذات المصدر الأمني أنّ عمليات المداهمة تندرج في إطار الحملات الأمنية لمقاومة الاحتكار والمضاربة.



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