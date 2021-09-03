نابل: حجز 380 طنا من البطاطا بمخازن تبريد عشوائية

وات - تمكّن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل بالتعاون مع أعوان فرقة الأبحاث للحرس الوطني بمنزل تميم، أول أمس الأربعاء، من حجز300 طنا من البطاطا بمخزن تبريد عشوائي بمنطقة تافلون من معتمدية الميدة وذلك بعد ثبوت إخفائها بغاية الاحتكار.

كما تمكن، في نفس الإطار، أعوان المراقبة الاقتصادية، أمس الخميس، بالتعاون مع الشرطة البلدية بدار شعبان الفهري، من حجز 80 طنا من البطاطا بمخزن شعوائي بدار شعبان الفهري مخزنة منذ أشهر.

وأوضحت الإدارة الجهوية للتجارة بنابل أن هذه الممارسات الاحتكارية تعدّ مخالفة لمقتضيات مقرر وزير التجارة عدد 7 بتاريخ 5 مارس 2015 المتعلق بتزويد السوق بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري وبشفافية تسويقها وتوزيعها، وكذلك مقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 86 لسنة 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري.

وتندرج عمليات المراقبة المكثفة في إطار التصدي لعمليات الخزن غير القانونية أو ذات الطابع الاحتكاري وكافة الممارسات المخلة بشفافية مسك المنتوجات وخزنها وترويجها وإلزام مستغلي المخازن وأصحاب البضائع المخزنة بالرفع من نسق ضخها بالمسالك المنظمة والتركيز خاصة على منتوج البطاطا بهدف ترشيد الأسعار والتخفيض في مستوياتها الحالية وتوفرها بالأسواق.

هذا وسيقع ضخ وتوزيع الكميات المحجوزة بمسالك التوزيع القانونية لاسيما وانه تم الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.





