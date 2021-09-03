نطلاق فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة بالكاف

انطلقت اليوم الجمعة بمختلف دور الثقافة والشباب بولاية الكاف فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح لتتواصل على امتداد ثلاثة ايام (03 و04 و05 سبتمبر 2021) بمشاركة مجموعة من الاعمال المسرحية للكهول والاطفال مع برمجة ورشات فنية ومعارض ادبية وانشطة مختلفة.



انطلاق مسابقات اليوم الاول المسرحية ستكون بدار الثقافة "صليحة " بنبر وهي اعمال من انتاج المركبات الثقافية بالكاف ودور الثقافة بساقية سيدي يوسف ونبر والسرس من ذلك عرض مسرحية "هملت" ومجموعة من عروض المونودراما على غرار "فستان" و"تستمر الحياة" و"تمرد" و"عوج" مع برمجة عرض فني ضمن موسيقى الشارع بعنوان "تحدي".



اما دار الثقافة بالجريصة فتحتضن طيلة اليوم الثاني من التظاهرة مجموعة من الاعمال المسرحية من نوع الاعمال الجماعية للكهول على غرار مسرحية "البقايا" لدار الثقافة بالجريصة ومسرحية "لمصب" لدار الثقافة قلعة سنان الى جانب تنظيم ورشة حول المصور الركحي من تقديم ثريا الرحالي ومعرض للاصدارات الادبية الجديدة فضلا عن برمجة عرض مسرحية "ستكون" من نوع مسرح الشارع لدار الثقافة بتاجروين.

ويخصص اليوم الختامي للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب بالكاف لعرض مسرحيات للكهول والاطفال بدار الثقافة بالدهماني حيث تمت برمجة عرض مسرحية "ما اعياش" ومسرحية "تقاسيم وهمية" لنادي المسرح بدار الثقافة بالدهماني ومسرحية "خنقة" ومسرحية للاطفال بعنوان "لؤلؤة" لدار الثقافة بالسرس ومسرحية "قابيل" ومسرحية "نفس" ومسرحية "سجين" لدار الثقافة بالقصور الى جانب عرض مسرحية "بسمة" من نوع مسرح الشارع لدار الثقافة بالدهماني ليكون عرض الاختتام بمسرحية "قولاب فيفري 53" لمركز الفنون الدرامية والركحية بسيدي بوزيد.



