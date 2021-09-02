النجم الساحلي: ماهر خنفير مدربا لفريق آكابر كرة السلة

أعلن النجم الرياضي الساحلي عن تعيين ماهر خنفير مديرا رياضيا ومدربا لفريق أكابر كرة السلة.

وأكد النجم الرياضي الساحلي على صفحته الرسمية أنّ المدرب ماهر خنفير سيباشر مهامه والاشراف على تحضيرات فريق كرة السلة انطلاقا من اليوم الخميس.

ويذكر ان النجم الرياضي الساحلي الذي نزل إلى بطولة الدرجة الثانية لكرة السلة في نهاية الموسم الماضي يسعى الى ضمان عودته الى "مكانه الطبيعي" من خلال بطولة هذا الموسم في الدرجة الثانية







