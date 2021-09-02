نابل: حجز من أكثر 740 كغ من لحم الدجاج بمخزن عشوائي بدار شعبان الفهري تُروّج باستعمال وثائق مدلّسة

وات - حجز اعوان المراقبة الاقتصادية بنابل، أمس الأربعاء، حوالي 742 كغ من لحم الدجاج بمستودع عشوائي بدار شعبان الفهري، تعمّد صاحبه ترويج كميات الدجاج المخزنة باستعمال وثائق مدلّسة، وفق ما اكده المدير الجهوي للتجارة، عادل بن حليمة، اليوم الخميس، في تصريح لـ"وات".



وأوضح بن حليمة أن مصالح المراقبة الاقتصادية تدخّلت وحجزت كميات الداوجن المشار إليها آنفا وحررت ضدّ صاحب المحل جملة من المخالفات بعد ان تبين من خلال المعاينة الميدانية انه لا يمسك الوثائق القانونية لممارسة نشاط خزن وقص الدواجن، وذلك بعد ان استظهر بشهادة صحية بيطرية مدلسة ومختومة بطابع طبيب بيطري لا يمارس مهامه بالمنطقة.



ورفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بشان صاحب المنتوجات والمستودع مخالفات تتعلق بممارسة نشاط مخالف لمقتضيات احكام الفصلين 4 و 11 من القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك، وهي مخالفات عرض بيع للمستهلك منتوجات غير مطابقة للخصوصيات القانونية والترتيبية المتعلقة بها، وعرض للبيع منتوجات وتوزيعها مع سابقية العلم انها مغشوشة او مدلسة، ومسك معدات تمكن الغش والتدليس.

وتوزعت الكميات المحجوزة التي سيقع اتلافها جميعها بالتنسيق مع قاضي الناحية بالخصوص الى 400 كغ من الدجاج الجاهز للطبخ و131 كغ من افخاذ الدجاج و44 كغ من كبدة الدجاج واكثر من 57 كغ من صدر الدجاج.



