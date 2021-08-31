المنستير: احباط عمليتي هجرة غير نظامية في اتجاه السواحل الإيطالية

أحبطت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير، فجر اليوم الثلاثاء، عمليتي هجرة غير نظامية انطلاقا من سواحل مدينتي المنستير وطبلبة بولاية المنستير في اتجاه السواحل الإيطالية، وألقت القبض على 19 شخصا من بينهم طفل عمره 7 سنوات مع والده، وفق مصدر أمني بالجهة.

كما حجزت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير خلال العمليتين مركبين بحريين، و3 محركات بحرية، وكمية من المحروقات، وتعهدت فرقة الإرشاد البحري بالمنستير بالبحث وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين، حسب ذات المصدر.







