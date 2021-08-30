منظمات نسوية تقدم مذكرة من أجل الدفاع عن حقوق النساء والمساواة

أعلنت مجموعة من المنظمات النسوية التونسية خلال ندوة انعقدت صباح اليوم بتونس عن تقديم مذكرة من أجل الدفاع عن حقوق النساء والمساواة بعنوان "حتى لا نستثني حقوق النساء من الأجندات السياسية".



وأكدت حفيظة شقير الناطقة الرسمية باسم هذه الجمعيات أن هذه المذكرة تمت صياغتها لتتضمن مطالب النساء بعد ما أقره رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021 من تجميد للبرلمان ورفع للحصانة عن النواب مشيرة إلى أن هذه المذكرة تأتي للدفاع عن المكاسب التي حققتها النساء طيلة عقود وحتى تتخذ اجراءات استعجالية لفائدة النساء للتصدي لظاهرة العنف والتمييز.



وطالبت شقير ضمن هذا السياق بضرورة الدفاع عن فلسفية الدولة المدنية التي تضمن حقوق الأفراد والديمقراطية ووجود كل الشرائح السياسية في المشهد.



ودعت إلى احترام حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة وعدم التراجع عن كل المكاسب التي جاء بها دستور 2014.



شقير أكدت أيضا أن هناك مسؤولية تاريخية للجماعات التي تنشط في مجال المرأة، مشيرة الى ان هذه الجمعيات ستتعهد بتحمل مسؤوليتها التاريخية والدفاع عن حقوق التونسيات بما يتماشى وحقوق المرأة في العالم.



وبينت أن الجمعيات النسوية ستتحمل مسؤوليتها في الاضطلاع بدورها كقوة تغيير واقتراح تكون قادرة على التصدي للفساد والدفع نحو استئناف المسار الثوري بعيدا عن كل توظيف سياسي ومحاولات الاستقطاب والاصطفاف بين مؤيدين ومعارضين.





وعبرت عن رفضها لكل الدعوات الرامية للتراجع عن مكاسب النساء وحقوقهن والتصريحات المهينة لكرامتهن وكل المساعي لتكريس تراتبية تفاضلية بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.



ودعت إلى ضرورة اعتماد التناصف في أي حكومة قادمة تكون قادرة على الاستجابة لمطالب الشعب وحقه في العيش الكريم ومجابهة الجائحة الصحية وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية ومعالجة الأزمة الاقتصادية.



ومن بين هذه الجمعيات جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية بيتي ومجموعة توحيدة بالشيخ وجمعية أصوات نساء.

من جانبها أشارت نائلة الزغلامي رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات الى ان منظمتها انتظرت انتهاء المهلة التي وضعها الرئيس بعد مرور 30 يوم من اجراءات 25 جويلية وأعلنت أنه سيتم إرسال برقية لرئيس الدولة لوضع خطة عمل مشتركة تهتم بحقوق المرأة



وقالت "لم يقع إعادة استشارتنا بعد دعوتنا من قبل الرئيس قيس سعيد في 26 جويلية الماضي وادخالنا في الديناميكية التشاورية لكن حان الوقت للضغط عن طريق هذا البرنامج وسنواصل العمل كي نكون قوة ضغط للحفاظ على مكاسب النساء.



