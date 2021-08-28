القصرين: حجز أكثر من 27 طنا من الأعلاف الحيوانية المدّعمة و17 طنا من السميد الغذائي

تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، فجر اليوم السبت، من حجز 6ر22 طنا من مادة الشعير العلفي المدعم و5 اطنان من مادة السداري المدعم، بالاضافة الى و17 طنا من السميد الغذائي حجزا فعليا، وفق المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين سامية البريكي.



واوضحت البريكي ان عملية الحجز تمت لدى مزودي أعلاف، من أجل اخفاء بضاعة البيع بأسعار غير قانونية ولدى تاجر جملة للمواد الغذائية من اجل الاتجار في مادة مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من قبل الجهات المختصة



وأوضحت البريكي في تصريح ل(وات) أن هذه العملية تمت تحت اشراف والي الجهة عادل المبروك، وشارك فيها أعوان الحرس الوطني، وبينت أنه ستتم اعادة ضخ هذه الكمية بالمسالك القانونية وتأمين ثمنها بالخزينة العامة للدولة.



وأضافت أنها تندرج في إطار مراقبة قطاع توزيع الأعلاف الحيوانية المدّعمة والتصدي للمضاربة والاحتكار في هذا القطاع.





