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اللجنة المركزية للحزب الجمهوري تدعو قيس سعيد الي التشاور لتكوين حكومة إنقاذ وطني

Publié le Jeudi 26 Août 2021 - 17:11قراءة: 0 د, 41 ث
دعت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري رئيس الجمهورية إلى التشاور مع المكونات السياسية والمدنية بهدف الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع من ضمن أولوياتها المعالجة السريعة للأزمة الإقتصادية المستفحلة و لإختلال التوازنات المالية و القضاء على منظومة الفساد و تفكيك اخطبوطه في ظل قضاء ناجز و عادل.

كما دعت، وفق بيان أصدرته اليوم الخميس ،إلى اجراء انتخابات عامة مبكرة بعد تعديل المجلة الإنتخابية بما يضمن شفافية و نزاهة الإنتخابات.

واكدت حرصها على معالجة الأزمة السياسية و تداعياتها في إطار احترام أحكام الدستور و في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التفريق بين السلط و التوازن بينها.

كما أعربت عن تمسكها باحترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور لكل المواطنين و مطالبتها بوضع حد لحالة الإستثناء التي تمر بها البلاد.
يشار الي ان الحزب الجمهوري عارض قيس سعيد لدى اتخاذه تداببر استثنائية بتطبيق الفصل 80 من الدستور ووصف ذلك بالانقلاب.



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