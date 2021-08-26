اللجنة المركزية للحزب الجمهوري تدعو قيس سعيد الي التشاور لتكوين حكومة إنقاذ وطني

دعت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري رئيس الجمهورية إلى التشاور مع المكونات السياسية والمدنية بهدف الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع من ضمن أولوياتها المعالجة السريعة للأزمة الإقتصادية المستفحلة و لإختلال التوازنات المالية و القضاء على منظومة الفساد و تفكيك اخطبوطه في ظل قضاء ناجز و عادل.



كما دعت، وفق بيان أصدرته اليوم الخميس ،إلى اجراء انتخابات عامة مبكرة بعد تعديل المجلة الإنتخابية بما يضمن شفافية و نزاهة الإنتخابات.



واكدت حرصها على معالجة الأزمة السياسية و تداعياتها في إطار احترام أحكام الدستور و في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التفريق بين السلط و التوازن بينها.



كما أعربت عن تمسكها باحترام الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بالدستور لكل المواطنين و مطالبتها بوضع حد لحالة الإستثناء التي تمر بها البلاد.

يشار الي ان الحزب الجمهوري عارض قيس سعيد لدى اتخاذه تداببر استثنائية بتطبيق الفصل 80 من الدستور ووصف ذلك بالانقلاب.







