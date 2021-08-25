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نشر تدوينات تمس من السلم الإجتماعي: الاحتفاظ بشخص بشبهة الانتماء الى تنظيم إرهابي في مدنين

Publié le Mercredi 25 Août 2021 - 11:14قراءة: 0 د, 35 ث
وات - أذنت النيابة العمومية بمدنين، مساء أمس الثلاثاء، بالاحتفاظ بأحد الأشخاص بشبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي والاشادة والتمجيد بهذا التنظيم، على ان تتم اليوم او غدا احالته على القطب القضائي لمكافحة الارهاب .

وقد تولت وحدات اقليم الامن الوطني بمدنين الكشف عن هذا العنصر الذي صنّف بالخطير والغير مكشوف أمنيا وذلك في اطار الجهود الامنية للتوقي من الارهاب والجريمة المنظّمة، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لـ"وات".

وأوضح ذات المصدر ان المشتبه به اصيل الجهة ويبلغ من العمر 45 سنة وقد تولى نشر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي ذات منحى تحريضي ومن شأنها المس من السلم الاجتماعية.

وشاركت في جهود الاطاحة بهذا العنصر وحدات امنية تابعة لفرقة الارشاد والشرطة العدلية والمصلحة الجهوية لشرطة النجدة ومصلحة الطريق العمومي والفرق المختصة.

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