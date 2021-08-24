حملة تلقيح بسوق الجملة ببئر القصعة ويوم وطني ثان لتلقيح العائلة الرياضية في الجهات

تنظم وزارة الصحة خلال الأسبوع الحالي، حملة تلقيح مفتوحة بسوق الجملة ببئر القصعة، ويوما وطنيا ثانيا للتلقيح لفائدة العائلة الرياضية في الجهات، وذلك في إطار الأيام المفتوحة للتلقيح المكثف ضد كوفيد ـ19.



وتنتظم حملة التلقيح المفتوحة بسوق الجملة ببئر القصعة ببن عروس يومي الثلاثاء 24 والخميس 26 أوت الحالي من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة، وبالتنسيق مع الشركة التونسية لأسواق الجملة وجميع الغرف المهنية والتعاضدية العمالية.



ووجهت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته مساء اليوم الاثنين، الدعوة إلى كافة عمال هذه السوق والوافدين عليها الراغبين في التلقيح، مشيرة إلى أن هذه الحملة لا تشمل المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح أو الذين لديهم موعد تلقيح للجرعة الثانية بمراكز التلقيح. كما أفادت بأن هذه الحملة ستعمم في الأيام القادمة على بقية الأسواق المركزية وأسواق الجملة بكامل تراب الجمهورية.



من ناحية أخرى، تنظم وزارة الصحة ووزارة الشّباب والرياضة والإدماج المهني يوما وطنيا ثانيا لتلقيح الرياضيين ضد الكوفيد ـ19 بالجهات، وذلك في إطار الإستعداد لانطلاق الموسم الرياضي 2021-2022.



وينتظم اليوم المفتوح، وفق بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة الصحة، يوم الجمعة 27 أوت 2021، بداية من الساعة التاسعة (09.00) صباحا وإلى غاية الساعة السادسة (18.00)مساء، علما بأنّ الفئة العمريّة المعنية بالتلقيح هي من 18 سنة فما فوق، وتشمل المسجلين على منظومة "ايفاكس".



ويشمل هذا اليوم جميع الرياضيين والإطارين الفني والإداري والحكّام في كل الإختصاصات الفردية والجماعية والصحافيين الرياضيين، إضافة إلى سلك رجال التعليم الراجعين بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة وإطارات مهن الرياضة وسلك أعضاء التفقد البيداغوجي. وستجرى عملية التلقيح بالمراكز الجهويّة للطب وعلوم الرياضة بولايات سوسة وصفاقس ونابل وڨابس والقيروان والكاف وڨفصة والمنستير وتونس.



وأشارت وزارة الصحة إلى أن التلقيح المبرمج لهذا اليوم هو "جونسون" بالنسبة للفئة العمريّة 18-39 سنة، و"أسترازينيكا" للفئة العمريّة فوق 40 سنة، مؤكدة أنه سيتم تنظيم أيام وطنية مفتوحة لتلقيح الإطار التربوي والإداري والعمالي بمؤسسات الشباب في اقرب الآجال استعدادا لانطلاق السنة التربوية الجديدة.



