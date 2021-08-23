بنزرت: احتكاك باخرة تجارية بالجانب الاسمنتي للجسر المتحرك

وات - تعرض الجانب الاسمنتي للجسر المتحرك بولاية بنزرت ليلة امس الاحد،لحادث تمثل في احتكاك باخرة تجارية به، عندما كانت تستعد لمغادرة الميناء التجاري، وفق ما افاد به رئيس مصلحة الصيانة بالجسر التابعة للادارة الجهوية للتجهيز بديع بوجمعة .



واوضح بوجمعة ان الباخرة جنحت فجاة، خلال عملية اجراء مناورة الخروج من رصيف الميناء، وذلك قبل ان تحتك بقوة بالجانب الاسمنتي للجسر من جهة مدينة بنزرت، مما تسبب في اضرار بمكان الاصطدام.



واكد المصدر ذاته سلامة كامل عناصر الجسر سواء الجزء الاسمنتي او المعدني وعودته للعمل بصفة عادية الليلة، في انتظار اجراء عملية تدقيق فنية شاملة لموقع الاصطدام من قبل فريق من الغواصين والخبراء وبالتالي تقييم نوعية ونسبة الاضرار.



ومن جانبه، اشار مدير الميناء التجاري لطفي ساسي الى ان الباخرة تحمل اسم (HALIT NET Pavillon BARBADE) وكانت قد رست بالميناء التجاري ببنزرت منذ يوم 14 اوت 2021، واتمت امس الاحد افراغ شحنة من عروق الحديد توازي 10 اطنان قبل ان تجنح عند مغادرتها للرصيف رقم واحد.



واضاف المصدر ذاته انه تم اعطاء الاذن بفتح الجسر من جديد واعادة الباخرة للميناء في انتظار اتمام عملية تقييم الاضرار والاجراءات القانونية الواجبة بالتوازي مع تكفل مصالح السلطة البحرية باجراء تحقيق مفصل في اطوار الواقعة وتحديد المسؤوليات بشانها، وفق ذات المصدر.



