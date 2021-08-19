توننداكس" ينهي معاملات الخميس مرتفعا بنسبة 25ر0 بالمائة"

وات - أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس "توننداكس" حصّة، الخميس، على وقع إيجابي ، محققا ارتفاعا بنسبة 25ر0 بالمائة ويدرك النقطة 03ر7313، وسط معاملات جدّ ضعيفة لم تتجاوز قيمتها 7ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق الماليّة".



ولايزال سهم البطارية التونسية أسد، يتصدر قائمة الارتفاعات بعد أن زاد سعره بنسبة 8ر3 بالمائة وليقفل على سعر 500ر5 دينار، َوليستحوذ السهم على 193 ألف دينار من قيمة المعاملات الجملية للحصة.



وحقّق سهم شركة "أدوية"، بدوره، تطورا بنسبة 9ر2 بالمائة منهيا على سعر 980ر4 دينار، فيما قدّرت المعاملات التي سجلها السهم بـ 6 آلاف دينار. وعرفت الشركة المختصة في صناعة الأدوية تطورا في رقم معاملاتها منذ بداية السنة بنسبة 4ر11 بالمائة.

كما ارتفع سهم شركة "نيوبادي لاين"، بنسبة 9ر2 وليقفل على سعر 390ر5دينار وسط حجم تداول ضئيل ناهز 105 آلاف دينار.

ويعد سهم "سيرياليس" الأسوء أداء خلال الحصة ليخسر 9ر2 بالمائة ويختتم الحصة بقيمة 640ر8 دينار فيما شهد السهم تراجعا طفيفا منذ بداية السنة بنسبة 2ر4 بالمائة.

وتقهقر، أيضا، سعر سهم الشركة العقارية التونسية السعودية بنسبة 9ر2 بالمائة منهيا حصة الخميس بقيمة 370ر2 دينار مع تداول ضئيل جدّا.

وكان سهم الشركة التونسية للسيارات والخدمات، الأكثر تدوالا خلال الحصة، ليراكم أرباحا بقيمة 504 ألف دينار، أي بنسبة 19 بالمائة من المبادلات الجملية للحصة.



