الغرفة النقابية الوطنية للكتبيين تدعو الى اقرار تخفيضات اختيارية بنسبة 5 بالمائة على اسعار الادوات المدرسية

دعت الغرفة النقابية الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى منح تخفيضات اختيارية على أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 05 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 25 اوت الى 25 سبتمبر 2021 .



وأضافت الغرفة ، في بلاغ لها، ان قرار التخفيض الاختياري للاسعار، الذي يتواصل لمدة شهر، يستثني الكراس المدعم الذي تقوم الدولة بدعمه والكتاب المدرسي.



وكانت الغرفة النقابية الوطنية لصانعي الكراس المدرسي دعت امس الثلاثاء ، بدورها ، الى تخفيض أسعار الكراس غير المدعم الى موفي سبتمبر 2021 علما وان هذه النوعية تمثل اقل من نصف الإستهلاك الوطني من الكراس المدرسي.







وواجهت العائلات التونسية، خلال الموسم الدراسي المنقضى 2020-2021 ، الذي سجل التحاق 2،215 مليونين تلميذ بمقاعد الدراسة، ارتفاعا في أسعار بعض المستلزمات الدراسية تراوح بين 3 و14 بالمائة على غرار أوراق التصوير وألوان مائية و اللوحة المدرسية.



ودعت العديد من الغرف النقايبة الوطنية ، استجابة لدعوة وجهها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتخفيض الأسعار، الى اقرار تخفيضات على مستوى تصنيع عدة منتوجات لكن الأسعار على مستوى التفصيل لم تشهد اي تراجع على غرار المياه المعدنية واللحوم البيضاء.















