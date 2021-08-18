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امل حمام سوسة - تمديد عقود ثلاثة لاعبين

Publié le Mercredi 18 Août 2021 - 09:28قراءة: 0 د, 22 ث
اعلن امل حمام سوسة الوافد الجديد على بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك عن تمديد عقود ثلاثة لاعبين الى غاية 2023 في اطار تحضيراته للموسم الرياضي 2021-2022.
واللاعبون الثلاثة هم محمد امين طريطر واحمد طنقور وحارس المرمى منصف موة.
ويسعى امل حمام سوسة تحت قيادة المدرب نوفل شبيل الى ضمان مكانه في مصاف النخبة خلال الموسم القادم.
وتنطلق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم يوم 16 اكتوبر المقبل.


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