مباراة ودية - فوز عريض للترجي الرياضي على مستقبل سكرة 8-0

وات - حقق الترجي الرياضي التونسي بقيادة مدربه الجديد راضي الجعايدي فوزا عريضا على مستقبل سكرة 8-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما امس السبت بحديقة الرياضة (ب) في اطار الاعداد للموسم الكروي الجديد.



وجاءت اهداف الترجي الرياضي عن طريق كل من الشعلالي في الدقيقة 23 وبن حميدة في الدقيقة 30 والهوني في الدقيقة 35 والمرزوقي في الدقيقة 39 وبن شوق في الدقيقة 55 وبن خليفة في الدقيقة 65 وبن رمضان في الدقيقة 80 والميموني في الدقيقة 83 .



وعول المدرب راضي الجعايدي في هذه المباراة الودية الاولى على تشكيلتين:

تشكيلة الشوط الأول :

بن مصطفى- بدران - اليعقوبي ( المولهي)- شبار - الفادع - بن حميدة - كوليبالي - الشعلالي - التريكي ( المهري ) - المرزوقي - الهوني.



تشكيلة الشوط الثاني :

القروي - المسكيني - المحرسي ( بن عمار ) - المولهي - شمام - غبو - بن رمضان - بن شوق ( الميموني ) - العرفاوي ( نور الباجي ) - بريمة - بن خليفة ( الجبري ).



ر-هس



