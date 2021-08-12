تسجيل إنخفاض نسبي في درجات الحرارة بمناطق الشمال والوسط الخميس

فاد المعهد الوطني للرصد الجوي، الخميس، أنه تم تسجيل إنخفاض نسبي في درجات الحرارة بمنااطق الشمال والوسط خصوصا بعد تسجيل مستويات قياسية خلال الأيام الماضية.

وتتراوح درجات الحرارة حاليا، بين 34 و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي.



في ما بلغت درجة الحرارة بقفصة 46 درجة على بعد درجة واحدة من رقمها القياسي، وهو الرقم المسجل يوم 11 اوت من سنة 1963.

اما بتوزر فقد بلغت درجة الحرارة 47، وهي، أيضا، على بعد درجة واحدة من رقمها القياسي وهو 48 درجة تمّ تسجيلها يوم 02 اوت 2005. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة أكثر نهاية الأسبوع، لكنها ستبقى في مستويات أعلى نسبيا من المعدلات العادية لهذه الفترة من السنة.











