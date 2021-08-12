بداية من الأربعاء المقبل صرف منحة بقيمة 30 دينارا لفائدة الأطفال المنتمين لعائلات معوزة ممن سنهم تساوي او تقل عن 5 سنوات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، الخميس، عن صرف منحة بقيمة 30 دينارا لفائدة الأطفال، الذين تساوي أعمارهم او تقل عن 5 سنوات وذلك بداية من يوم الأربعاء 18 اوت الجاري.



وبينت الوزارة ان المساعدات، التي تصل قيمتها الجملية 7,8 مليون دينار تستهدف الأطفال أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل المسجلين في برنامج الأمان الإجتماعي.



وتتوزع هذه المساعدات بين منح بعنوان شهر جويلية 2021 لفائدة أكثر من 73 ألف عائلة بها أكثر من 105آلاف طفل سنهم لم تتجاوز 5 سنوات بكلفة جملية قدرها 3,255 مليون دينار، كما تشمل منح بمفعول رجعي بعنوان أشهر أفريل وماي وجوان 2021 لفائدة أكثر من 52 ألف عائلة بها أكثر من 68 ألف طفل ضمن نفس الشريحة العمرية بقيمة 4,569 مليون دينار.



وأوضحت الوزارة ان صرف هذه المنحة يتنزل في إطار مشروع "الاستثمار في الرأسمال البشري للأطفال بفضل نظام حماية اجتماعية مستدامة ودامجة" المموّل من قبل البنك الألماني للتنمية والذي يتمّ إنجازه بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسيف بتونس.





