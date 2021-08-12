تسجيل 89 حالة ومحاولة انتحار خلال الأشهر السبعة الماضية وتراجع ملحوظ مقارنة بالعام الماضي

وات - تراجع عدد حالات ومحاولات الانتحار خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 89 حالة ومحاولة انتحار، مقابل 159 حالة ومحاولة انتحار خلال الفترة ذاتها من عام 2020، وفق ما أفادت به منسقة المرصد الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى، اليوم الخميس، عبر التواصل عن بعد.



واستقر عدد حالات ومحاولات الانتحار في شهر جويلية 2021 في حدود 11 حالة ومحاولة انتحار وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله في شهر جويلية من سنة 2020.

وتوزعت حالات ومحاولات الانتحار خلال شهر جويلية 2021 بين 6 حالات لدى الذكور و5 حالات لدى الإناث. وتركزت حالات ومحاولات الانتحار لدى الجنسين خاصة في الفئة العمرية بين 16 و25 سنة، وفق ما أعلمت به منسقة المرصد الاجتماعي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نجلاء عرفة.

وتصدرت ولاية تونس بقية الولايات من حيث هذه الظاهرة بـ3 حالات ومحاولات انتحار، تليها القصرين بحالتين، فيما سجلت كل من ولايات سوسة، وأريانة، وبنزرت ونابل، وجندوبة، ومدنين حالة واحدة لكل منها.

وقد مثلت حالات ومحاولات الانتحار شنقا أغلب الآليات المستعملة في ظاهرة الانتحار بنسبة 45.5 بالمائة، تليها إلقاء النفس من مبان شاهقة بنسبة 36.4 بالمائة، واستعمال المواد السامة بنسبة 18.2 بالمائة.



