جندوبة: حرائق تجتاح مناطق غابية بمعتمديات غار الدماء وفرنانة وعين دراهم وطبرقة

وات - اندلع، اليوم الثلاثاء، بمعتمديات غار الدماء، وفرنانة، وعين دراهم، وطبرقة من ولاية جندوبة عدد من الحرائق الغابية بعضها تحت السيطرة والبعض الاخر لازال يمثل خطرا، وفق ما أكدته مصادر رسمية متطابقة لـ"وات".



وشملت الحرائق مناطق حدودية متقدمة على غرار منطقة "السطاطير" و"الغرّة" وطريق فج حسين بمعتمدية غار الدماء، و"الفروحة" بمعتمدية فرنانة، و"الخمايرية" و"المنكورة " و"الدار العالية" و"اولاد هلال" وحمام بورقيبة ومنطقة "العرايبية" بمعتمدية عين دراهم، و"الدبابسة" بمعتمدية طبرقة.



وأوضح مصدر أمني لـ"وات" أن هذه المناطق وعرة ومتباعدة عن بعضها البعض وتفصل بينها مسافات تقاس بعشرات الكيلومترات، بما يرجح ان تكون الحرائق التي اندلعت فيها مفتعلة، باستثناء الحريق الذي نشب بطريق فج حسين الذي تسببت فيه النيران التي تشعل في مصب الفضلات المحاذي للطريق.



هذا وتواصل مصالح الحماية المدنية وأعوان من دائرتي الغابات بكل من جندوبة وعين دراهم وعدد من المتطوعين عمليات الإطفاء بهدف السيطرة على هذه الحرائق والحدّ من توسّعها، تساعدهم في ذلك طائرة إطفاء خاصة.



