بنزرت: تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة لاخماد حريق بمنطقة الدمنة براس الجبل وفتح تحقيق امني

وات - تم على اثر تفعيل المخطط المحلي لتنظيم النجدة، اخماد الحريق المفاجئ الذي اندلع صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة الدمنة من معتمدية راس الجبل التابعة لولاية بنزرت، بعد ان اتى على حوالي 10 هكتارات من الغابة الشعراء



واوضح رئيس اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والي بنزرت محمد قويدر ل(وات) خلال اشرافه على عمليات الاطفاء والتدخل انه تم توجيه 03 شاحنات اطفاء وكامل الفريق الميداني لمصالح الحماية المدنية لموقع الحريق، وامكن بمعاضدة مصالح الدفاع الوطني، عبر تسخير طائرة عمودية تولت تنفيذ اكثر من 10 طلعات جوية، الى جانب مشاركة مجموعة من عناصر الجيش والحرس الوطنيين وعدد من المواطنين المتطوعين، حصر منطقة النيران في الجهة المقابلة للبحر وبعيدة عن السكان.



يشار الى ان مصالح الحرس الوطني تولت فتح تحقيق امني في ملابسات حريق الدمنة، وفق تاكيد ذات المصدر.



