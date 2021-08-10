صادرات المنتوجات الفلاحية نحو ليبيا تتطور بنسبة 23 بالمائة خلال جويلية 2021

وات - تطورت صادرات المنتوجات الفلاحية نحو ليبيا عبر معبر راس الجدير، خلال شهر جويلية 2021، بنسبة 23 بالمائة لتناهز 3727 طنا، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أكده المرصد الوطني للفلاحة



وفسر المرصد، في احصائيات نشرها امس الاثنين، هذا التطور بالارتفاع الهام في كمية البطيخ الاحمر " الدلاع" المصدرة نحو ليبيا بنحو 212 بالمائة أي ما يعادل 2370 طنا



وأكد، في المقابل، تراجع صادرات بقية المنتوجات الفلاحية خلال شهر جويلية 2021 وخاصة منها العنب بنسبة 72 بالمائة لتبلغ 48 طنا، والطماطم بحوالي 63 بالمائة (45 طنا) واللوز الاخضر بنحو 59 بالمائة (98 طنا)



وتقلصت صادرات الخوخ لتصل الى 426 طنا، مقابل 882 طنا في جويلية 2020. وانخفضت، بدورها، صادرات المشمش لتمر من 409 أطنان في جويلية 2020، الى 328 طنا سنة 2021.













