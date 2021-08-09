أخصائي في علم الفيروسات يدعو الى اعداد دراسات وطنية حول مدى نجاعة لقاحات كورونا المستخدمة في تونس إزاء السلالات المتحورة

وات - دعا الاخصائي في علم الفيروسات أمين سليم اليوم الاثنين الى اعداد دراسات علمية وطنية حول مدى نجاعة لقاحات كورونا المستخدمة في تونس ازاء السلالات المتحورة



وأكد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على ضرورة التقييم المستمر والمحين لهذه الدراسات حتى تتماشى والمستجدات العلمية الطبية وهو ما يساهم في التصدي لخطر محتمل حول ظهور متحور جديد لافتا الى أن تونس يتعين عليها متابعة المستجدات الوبائية في دول الجوار حتى يسهل عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة



واعتبر أنه من المهم تلقيح حوالي 70 بالمائة من مجموع التونسيين الى حدود موفى السنة الجارية حتى يمكن التصدي للسلالات الجديدة التي تثير القلق



وعبّر عن انشغاله من ظهور متحور "لامبدا" حول العالم، داعيا الى اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لمنع ظهوره في تونس



يذكر أن منظمة الصحة العالمية رصدت انتشار متحور "لامبدا" في أكثر من 30 دولة منذ تاريخ 19 جويلية 2021 وهي تعتبره مثيرا للقلق وسجل أول مرة في "البيرو" في ديسمبر 2020.





