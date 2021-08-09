إجمالي عدد المنتفعين بالجرعتين من اللقاحات يصل إلى أكثر من مليون و252 ألف شخص

بلغ إجمالي المنتفعين بالجرعتين من اللقاحات المستخدمة ضد فيروس كورونا إلى غاية اليوم الاثنين 9 أوت الجاري أكثر من مليون و252 ألف شخص، بحسب منصة البيانات المفتوحة والتسجيل للتلقيح ضد فيروس كورونا "إيفاكس



وارتفع عدد المستفيدين من اللقاح الأمريكي "جونسون" ذو الجرعة الواحدة إلى غاية اليوم الى أكثر من 187.470 شخص، فيما ارتفع عدد المتحصلين على جرعة واحدة من اللقاحات إلى ما يزيد عن 2 مليون و523 ألف شخص



وازداد عدد اللقاحات المنجزة منذ انطلاق أولى عمليات التلقيح مطلع شهر مارس الماضي إلى غاية اليوم الاثنين 9 أوت الجاري، إلى أكثر

من 3 مليون و776 ألف لقاح



ويعود هذا الارتفاع خاصة إلى الإقبال المكثف على التلقيح بمناسبة اليوم الافتتاحي للتلقيح المكثف والموجه للأشخاص البالغين 40 عاما فما فوق وبحسب رئاسة الجمهورية بلغ أمس الأحد 8 أوت الجاري عدد الملحقين أكثر من 551 ألف شخص



وبحسب منصة البيانات المفتوحة والتسجيل للتلقيح ضد كورونا "إيفاكس"، فقد تم اليوم الاثنين استدعاء 83 ألف شخص للتلقيح، منهم أكثر

من 38 ألف ستحصلون على جرعة أولى، وأكثر من 45 ألف سيستفيدون من الجرعة الثانية من التلقيح



