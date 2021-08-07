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اولمبياد طوكيو- كاراتي - تتويج المصرية فريال عبد العزيز بذهبية وزن ما فوق 61 كلغ

Publié le Samedi 07 Août 2021 - 15:20قراءة: 0 د, 21 ث
توجت المصرية، فريال عبد العزيز، بالميدالية الذهبية لرياضة الكاراتي في وزن ما فوق 61 كلغ (كوميتي)، اليوم السبت، ضمن منافسات الالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو اليابانية.
وجاءت هذه الميدالية بعد فوزها في النهائي على حساب زاريتسكا ايرينا من أذربيجان بنتيجة 2-0.
وعادت البرونزية لكل من الكازاخستانية بيرولتسيفا صوفيا، المنهزمة في نصف النهائي امام المصارعة المصرية (5-4)، والصينية غونغ لي التي سقطت في المربع الذهبي على يد زاريتسكا ايرينا (7-2).



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