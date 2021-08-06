درجات الحرارة ترتفع غدا السبت لتفوق المعدلات العادية بما بين 5 و 10 درجات

يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ارتفاعا ملحوظا في الحرارة غدا السبت، مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات لتفوق المعلات العادية بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات في حين تكون بالمناطق الساحلية الشرقية قريبة من المعدلات العادية .
وحسب نشرة متابعة اصدرها الجمعة المعهد الوطني للرصد الجوي، تنخفض الحرارة تدريجيا يومي الاحد والاثنين بالشمال والسواحل الشرقية وتتواصل مرتفعة خاصة بالجنوب الغربي.
و تعود الحرارة الى الارتفاع بأغلب الجهات يوم الثلاثاء 10 اوت 2021، حسب توقعات المعهد.
وحسب نشرة متابعة اصدرها الجمعة المعهد الوطني للرصد الجوي، تنخفض الحرارة تدريجيا يومي الاحد والاثنين بالشمال والسواحل الشرقية وتتواصل مرتفعة خاصة بالجنوب الغربي.
و تعود الحرارة الى الارتفاع بأغلب الجهات يوم الثلاثاء 10 اوت 2021، حسب توقعات المعهد.
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