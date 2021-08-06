   Om Kalthoum - ثورة الشك  

درجات الحرارة ترتفع غدا السبت لتفوق المعدلات العادية بما بين 5 و 10 درجات

Publié le Vendredi 06 Août 2021 - 13:42قراءة: 0 د, 22 ث
يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ارتفاعا ملحوظا في الحرارة غدا السبت، مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات لتفوق المعلات العادية بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات في حين تكون بالمناطق الساحلية الشرقية قريبة من المعدلات العادية .

وحسب نشرة متابعة اصدرها الجمعة المعهد الوطني للرصد الجوي، تنخفض الحرارة تدريجيا يومي الاحد والاثنين بالشمال والسواحل الشرقية وتتواصل مرتفعة خاصة بالجنوب الغربي.

و تعود الحرارة الى الارتفاع بأغلب الجهات يوم الثلاثاء 10 اوت 2021، حسب توقعات المعهد.



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