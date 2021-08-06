درجات الحرارة ترتفع غدا السبت لتفوق المعدلات العادية بما بين 5 و 10 درجات

يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، ارتفاعا ملحوظا في الحرارة غدا السبت، مع ظهور الشهيلي بأغلب الجهات لتفوق المعلات العادية بفارق يتراوح بين 5 و10 درجات في حين تكون بالمناطق الساحلية الشرقية قريبة من المعدلات العادية .



وحسب نشرة متابعة اصدرها الجمعة المعهد الوطني للرصد الجوي، تنخفض الحرارة تدريجيا يومي الاحد والاثنين بالشمال والسواحل الشرقية وتتواصل مرتفعة خاصة بالجنوب الغربي.



و تعود الحرارة الى الارتفاع بأغلب الجهات يوم الثلاثاء 10 اوت 2021، حسب توقعات المعهد.







