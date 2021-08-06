إعادة إمداد عين دراهم وبعض المناطق المجاورة بمياه الشرب بداية من الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة

أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ان مصالح الصيانة تعمل على تغيير المحول الكهربائي لمحطة الضخ باتجاه عين دراهم وان امدادات المياه ستعود بصفة طبيعية بداية من الساعة الرابعة من مساء اليوم الجمعة.



وبينت الشركة ، في بلاغ لها، أن عطبا مفاجئا طرأ خلال الليلة الفاصلة بين يومي الخميس 5 أوت والجمعة 6 أوت 2021 على المحول الكهربائي بمحطة ضخ المياه باتجاه عين دراهم من ولاية جندوبة .

وأدى هذا العطل الى تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الثالثة من صباح اليوم الجمعة 6 أوت 2021 بمدينة عين دراهم وقريتي ببوش وفج الريح.







