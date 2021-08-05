بنزرت: وفاة شقيقين غرقا بشاطئ دار الجنة بمعتمدية بنزرت الجنوبية

وات - شهد شاطئ دار الجنة بمعتمدية بنزرت الجنوبية، اليوم الخميس، حالتي وفاة غرقا لشقيقين في العقد الرابع من العمر، وفق ما أفاد به مراسل "وات"، العميد كمال المليتي، المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت.



وأوضح المصدر ذاته أن الشقيقين كانا تحولا رفقة شقيق ثالث لهما وأبنائه للسباحة بالمكان، وحين وقع الأطفال الصغار في مطب مائي عنيف بسبب قوة التيارات المائية التحتية، حاولا إنقاذهم، لكنهما تعرضا لذات المطب قبل ان يتمكن عدد من المصطافين ومن تواجد بالمكان من البحارة أصيلي المنطقة، من سحبهما من الماء رفقة الأابناء الصغار.



واضاف المدير الجهوي للحماية المدنية أن يد المنون كانت أسبق من محاولات أعوان مصالح الحماية المدنية الذين حلوا بالمكان على متن سيارة إسعاف وأيضا الإطار الطبي وشبه الطبي العامل بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة، أين تم توجيههما، حيث فارق الشقيقان الحياة بالمستشفى نتيجة توقف قلبي رئوي بسبب ابتلاعهما للكثير من مياه البحر.



وبين نفس المصدر أن شاطئ دار الجنة غير محروس من قبل مصالح الحماية المدنية، وذلك بسبب صعوبة الوصول إليه، خاصة وأن الطريق وعرة جدا ، إلى جانب قوة التيارات المائية به، ولاسيما خلال هذه الأيام، داعيا عموم المواطنين لليقظة والانتباه وعدم المجازفة عند الذهاب الى الشاطئ، مع اختيار الاماكن المحروسة والقريبة من فرق السباحين المنقذين التابعين لمصالح الحماية المدنية.



يشار إلى أن الجهة عرفت هذه الصائفة، وإلى حد اليوم، 10 حالات وفاة غرقا، وفق تأكيد ذات المصدر .



