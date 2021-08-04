بدر الدين القمودي: "الإيقافات الأخيرة في صفوف نواب البرلمان لا علاقة لها بمكافحة الفساد"

وات - قال بدر الدين القمودي، العضو بمجلس نواب الشعب المجمّد ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام بالبرلمان، "إن الإيقافات الأخيرة في صفوف عدد من النواب لا علاقة لها بالفساد وإن تونس تحتاج إلى الوقوف وقفة واحدة في اتجاه وضع خارطة طريق تنقذ البلاد من اللصوص".



يُذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت صدور بطاقات جلب في حق عدد من نواب البرلمان وإيقاف البعض الآخر، تم الإفراج عن بعضهم وإيقاف التفتيش عن معظمهم، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية وذلك في قضايا مختلفة، بعد أن قرّر رئيس الدولة، قيس سعيّد، يوم 25 جويلية 2021 تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.



ودعا القمّودي (عضو الكتلة الديمقراطية عن حركة الشعب) خلال مؤتمر صحفي التأم صباح اليوم الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إلى "ضرورة وضع إجراءات قوية للخروج إلى بر الأمان"، قائٔلا "أنا على ثقة في أن نعيش تونس جديدة".



واعتبر إٔن "جميع الحكومات أبرمت صفقات مع الفاسدين وتمعّشت من بعضها البعض وغضّت الطرف عن ممارسات دمّرت المال العمومي".



وذكر أٔن رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، "كان تعاطيه انتقائيا مع ملفات الفساد"، مضيفا أن هشام المشيشي أيضا، خلال توليه رئٔاسة الحكومة وفي أول يوم عمل له، "عطّل عمليات رقابية"، حسب روايته.



وبخصوص إعفاء الرئيس لعلي الكعلي، من مهامه كوزير للإقتصاد والمالية، قال بدر الدين القمودي "كنا دعوناه إلى عقد جلسة حول الأملاك المصادرة وما راعنا إلا أنه تغيّب فجأة ولم تنعقد الجلسة التي كان مضمونها ملف القصر الرئاسي بسوسة والذي تم بيعه بثمن بسيط تحت إشرافه في أواخر مارس 2021". ودعا في هذا الصدد إلى "فتح ملف الأملاك المصادرة التي بيعت وتلك التي لم تبع بعد، لأسباب مجهولة".



وتابع أن الرئيس التونسي قيس سعيّد تحدّث عن لصوص واستنزاف الملك العمومي، ما يؤكد وجود إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد لم تترجم بعد على مستوى الممارسة، قائلا إن مكافحة الفساد هو "مفتاح التنمية والإقلاع الاقتصادي في تونس".



وعبّر عن أمله في أٔن تكون البوصلة لمكافحة الفساد واضحة وتستهدف الهنات التي أعاقت هذا الملف والمتمثلة في ضرورة أن يكون الجهاز القضائي مستقلا، فضلا عن تحرير إطار التدقيق وأجهزة الرقابة.



بدوره قال الخبير الاقتصادي، جمال العويديدي، إن تونس تعيش عجزا تجاريا إذ أن حجم الواردات وفق إحصائيات 2019 بلغ ما قيمته 41 مليار دينار مقابل 11 مليار دينار فقط بالنسبة إلى الصادرات، ملاحظا أن الفارق لا يتم تغطيته إلا بالديون الخارجية.



ولاحظ أٔن المستفيد من هذا الوضع هي "لوبيات التوريد المحلي والفضاءات التجارية الكبرى وعديد البلدان وخاصة دول الإتحاد الأوروبي"، موضحا أن تم القضاء على النسيج الصناعي في تونس وتعويضه بالتوريد العشوائي في السوق الموازية.



وطالب العويديدي، محافظ البنك المركزي، مروان العباسي بضرورة "مصارحة الشعب التونسي بحقيقة العجز التجاري وحقيقة ميزان الدفوعات في البلاد".



