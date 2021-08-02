الحرس الديواني يحبط تهريب كميات من البضائع الإستهلاكية ومبالغ من العملة التونسية بقيمة 260 ألف دينار.

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالقصرين يوم الاثنين 02 أوت 2021 من إحباط عملية تهريب كمية من القفازات الطبية مجهولة المصدر وكمية من الملابس الجاهزة محملة على متن شاحنة خفيفة بإحدى المسالك الفلاحية بالقصرين بقيمة جملية بلغت 80ألف دينار.



وفي السياق ذاته تمكنت فرقة الحرس الديواني بجندوبة فجر اليوم من حجز كمية من الأحذية الرياضية والملابس الجاهزة بقيمة جملية بلغت 82ألف دينار.

كما تمكنت فرقة الحرس الديواني بصفاقس إثر عملية مطاردة لسيارة خفيفة من حجز مبلغ من العملة التونسية بقيمة50 ألف دينار لم يدل صاحبه بأية وثيقة تثبت شرعية مسكه.

كما حجزت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة كمية من السجائر الأجنبية محملة على متن سيارة ذات ترقيم تونسي بقيمة جملية بلغت 50ألف دينار.



