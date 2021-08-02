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الوداد يفشل في بلوغ نهائي كاس العرش ومدربه فوزي البنزرتي يتعرض للطرد

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 10:48قراءة: 0 د, 43 ث
وات - فشل الوداد الرياضي في بلوغ نهائي كاس العرش اثر الهزيمة في الدور نصف النهائي امام المغرب التطواني بركلات الترجيح (3-5) مساء الأحد على أرضية الملعب الكبير لمراكش.

وانتهت المباراة في الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل 2-2. وكان الوداد سباقا للتسجيل عن طريق أيوب الكعبي (42) لكن المغرب التطواني ادرك التعادل بواسطة هشام الخلوة (46) قبل ان يتقدم في النتيجة بهدف ثان حمل توقيع أنس جبرون (71)غير ان الوداد سرعان ما تدارك تاخره بهدف عبر سايمون مسوفا (74).

وخلال الشوط الاضافي الثاني، أشهر الحكم الورقة الحمراء في وجه لاعب المغرب التطواني محمد كمال (116) ومدرب الوداد فوزي البنزرتي ومساعده محمد بنشريفة بعد انتهاء الشوط الإضافي الثاني بسبب الاحتجاج.
وسيواجه المغرب التطواني في المباراة النهائية الجيش الملكي الذي ازاح من جهته رجاء بني ملال بهدف نظيف على أرضية الملعب الكبير لأكادير.
يذكر ان الوداد توج بلقب بطولة موسم 2020-2021 بينما نزل المغرب التطواني الى القسم الثاني.


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