الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأحد 1 أوت

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المنستير: تراجع الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 452 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأسبوعين الأخيرين

بنزرت : مؤشرات الوضع الوبائي المرتبطة بفيروس "كورونا" تشهد تحسنا طفيفا

تراجعت الإصابات بولاية المنستير لكلّ 100 ألف ساكن إلى 452 إصابة خلال ال14 يوما الأخيرة (إلى غاية 30 جويلية) مقابل 1009 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال الفترة من 28 أوت الى 11 جويلية، وفق ما أعلنت عنه اليوم الإدارة الجهوية للصحةوانخفضت الإصابات على مستوى كلّ معتمديات الجهة باستثناء معتمدية بنبلة التي سجلت تطورا طفيفا بلغ 558 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن مقابل 549 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال الأسبوعين الماضيين وإلى غاية 29 جويلية في حين تراوحت الإصابات في بقية المعتمديات بين 973 إصابة بمعتمدية الوردانين و200 إصابة بمعتمدية قصر هلالوتواصل تصنيف ولاية المنستير ومختلف معتمدياتها ال13 ذات مستوى اختطار مرتفع جدّا إذ يفوق عدد الإصابات على مستوى 10 معتمديات 400 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.وكانت مختلف الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة سجلت بتاريخ 30 جويلية، 128 إصابة إضافية ليتطور مجموع الإصابات إلى 34 ألفا و714 إصابة، وتقلص عدد الحالات النشطة إلى 5522 حالة نشطة، والحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد والمقيمة بالمستشفيات والمصحات الخاصة إلى 197 حالة منها 36 حالة مقيمة بقسم الإنعاش والعناية المركزة الذي سجل نسبة اشغال لأسرة "كوفيد" به 94 فاصل 7 في المائة، وتقهقرت النسبة الجهوية لإشغال أسرة "كوفيد" إلى 75 فاصل 8 في المائة.وسجل في المقابل وبتاريخ 30 جويلية تطور للعدد الجملي للوفيات إلى 757 حالة وفاة من بينها حالتي وفاة إضافية، ولمجموع حالات التعافي إلى 28 ألفا و435 حالة شفاء من بينها 536 حالة تعافي إضافية.وشهدت الجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 31 جويلية تلقيح مجموع 3 آلاف و151 شخصا ضدّ فيروس "كورونا" المستجد من بينهم 2153 شخصا تلقوا الجرعة الثانية و998 شخصا تلقوا الجرعة الأولى ليرتفع العدد الجملي للملقحين إلى 105 آلاف و247 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و66 ألفا و136 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الفترة من 13 مارس 2021 الى 30 جويلية، وبلغت بالتالي النسبة الجهوية لتغطية الجرعة الأولى 17 فاصل 50 في المائة، والجرعة الثانية 11 في المائة.افادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالادارة الجهوية للصحة ببنزرت ابتسام بلانكو ان المؤشرات العامة بشان الوضع الوبائي ككل بالجهة الصحية ببنزرت في علاقة بانتشار فيروس "كورونا" شهدت خلال هذا الاسبوع "تحسنا طفيفا" مقارنة بالاسبوعين الماضيين.واوضحت بلانكو ل(وات) ان اجمالي الاصابات الجديدة بالفيروس بلغ امس السبت 151 اصابة، كما تراجع عدد الوفيات الى 7 حالات، بعد ما شهدته الجهة من ارقام غير مسبوقة بلغت حدود ال23 حالة وفاة في يوم واحد.ودعت الى مواصلة اليقظة والعمل بالبروتوكولات الصحية والاجراءات المعلنة، خاصة وان المعدل العام للاصابات بالجهة ما زال في حدود ال715 اصابة على 100 الف ساكن، وكما تزال نسبة الاختطار ب8 معتمديات، اكثر من 400 اصابة على 100 الف ساكن على غرار معتمدية منزل بورقيبة التي فاق عدد الاصابات بها 2100 اصابة على 100 الف ساكن.يشار الى ان اجمالي الاصابات بالفيروس بولاية بنزرت بلغ 24218 شخصا منذ بداية الجائحة، شفي منهم 19275 شخصا، بيننا بلغ عدد الوفيات 930 شخصا، وفق ذات المصدروكان المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني اكد في تصريح سابق ل(وات) مصادقة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة على المخطط الجهوي لمراكز التلقيح واضافة 23 مركزا موزعين على اغلب مناطق الولاية دون اعتبار المراكز الجهوية بكل من بنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة وراس الحبل وماطر وبقية المراكز المؤقتة والمتنقلة، وذلك بهدف التسريع اكثر في انفاذ برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس من خلال تلقيح 50 بالمائة من متساكني الجهة في غضون شهر اكتوبر المقبل.